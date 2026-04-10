Последствия российской атаки в Сумской области, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, атакували безпілотниками Конотопську громаду на Сумщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Серію ударів було нанесено по Конотопській громаді. Через влучання ворожих БпЛА виникла пожежа в 5-поверховому житловому будинку, також палали 3 цивільні автомобілі, — розповіли у відомстві. — За іншою адресою значних руйнувань із подальшим горінням зазнало нежитлове приміщення.

Зазначається, що через загрозу повторних атак роботи з ліквідації наслідків доводилося періодично призупиняти.

Всі осередки горіння ліквідовано.

За попередньою інформацією, травмовано двох людей.