Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Сумской области, фото: ГСЧС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, атакували безпілотниками Конотопську громаду на Сумщині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.
Серію ударів було нанесено по Конотопській громаді. Через влучання ворожих БпЛА виникла пожежа в 5-поверховому житловому будинку, також палали 3 цивільні автомобілі, — розповіли у відомстві. — За іншою адресою значних руйнувань із подальшим горінням зазнало нежитлове приміщення.
Зазначається, що через загрозу повторних атак роботи з ліквідації наслідків доводилося періодично призупиняти.
Всі осередки горіння ліквідовано.
За попередньою інформацією, травмовано двох людей.