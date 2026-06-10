Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n214338-drony-unichtojili-rashistov-pytavshihsya-spryatatsya-za-derevyami-video.html

Ракурс

Дрони морпіхів знищили російських загарбників, які намагалися заховатися у кущах, за деревами та навіть у воді.

Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опублікувала прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.