Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214338-drony-znyschyly-rashystiv-yaki-namagalysya-shovatysya-za-derevamy-video.html

Ракурс

Дрони морпіхів знищили російських загарбників, які намагалися заховатися у кущах, за деревами та навіть у воді.

Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опублікувала прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.