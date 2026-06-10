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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили рашистів, які намагалися сховатися за деревами (ВІДЕО)

10 чер 2026, 14:34
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Дрони морпіхів знищили російських загарбників, які намагалися заховатися у кущах, за деревами та навіть у воді.

Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опублікувала прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

Окупанти — надто чужеродний елемент на українській землі, тому пілотам БПЛА Другого Батальйону Морської Піхоти та ББС «Катран» 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського кожного вильоту вдається майстерно та впевнено нищити ворога, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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