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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрони знищили рашистів, які намагалися сховатися за деревами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214338-drony-znyschyly-rashystiv-yaki-namagalysya-shovatysya-za-derevamy-video.htmlРакурс
Дрони морпіхів знищили російських загарбників, які намагалися заховатися у кущах, за деревами та навіть у воді.
Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опублікувала прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.
Окупанти — надто чужеродний елемент на українській землі, тому пілотам БПЛА Другого Батальйону Морської Піхоти та ББС «Катран» 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського кожного вильоту вдається майстерно та впевнено нищити ворога, — наголошують у ВМС.