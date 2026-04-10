Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Мертвого полицейского нашли в лесополосе Чернигова. Фото:

Тело полицейского обнаружили в Чернигове — не исключают самоубийство

10 апр 2026, 19:24
Мертвого поліцейського знайшли у Чернігові.

У п’ятницю, 10 квітня, у лісовому масиві виявили тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням. Попередня інформація свідчить про те, що правоохоронець вкоротив собі віку. Про це поліція Чернігівської області повідомила у Facebook.

Попередньо, йдеться про самогубство, — зазначили у відомстві.

Наразі на місці смерті силовика працюють правоохоронці. Обставини події розслідуватимуть слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, в місті Сарни на Рівненщині 34-річний чоловік намагався вистрибнути з вікна 5-го поверху багатоквартирного будинку. Від самогубства його врятували рятувальники, які піднялися на поверх та через вікно балкона витягли громадянина.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров