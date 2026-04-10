Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Мертвого поліцейського знайшли у лісосмузі Чернігова. Фото:

Тіло поліцейського виявили у Чернігові — не виключають самогубство

10 кві 2026, 19:24
Мертвого поліцейського знайшли у Чернігові.

У п’ятницю, 10 квітня, у лісовому масиві виявили тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням. Попередня інформація свідчить про те, що правоохоронець вкоротив собі віку. Про це поліція Чернігівської області повідомила у Facebook.

Попередньо, йдеться про самогубство, — зазначили у відомстві.

Наразі на місці смерті силовика працюють правоохоронці. Обставини події розслідуватимуть слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, в місті Сарни на Рівненщині 34-річний чоловік намагався вистрибнути з вікна 5-го поверху багатоквартирного будинку. Від самогубства його врятували рятувальники, які піднялися на поверх та через вікно балкона витягли громадянина.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини партнерів