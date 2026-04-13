Армія РФ обстреляла інфраструктурний об'єкт в Дніпрі.

Країна-агресор Росія у понеділок, 13 квітня, завдала ударів по Дніпру.

Внаслідок атаки виникла пожежа й була понівечена інфраструктура. Наразі відомо про одного пораненого. Постраждала 63-річна жінка, якій медики надають необхідну допомогу. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Також сьогодні вночі росіяни дроном типу «Герань» атакували енергетичний обʼєкт у Чернігівському районі. Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус поінформував, що на місці влучання виникла пожежа. Низка населених пунктів залишилися без світла. Енергетики поступово заживлюють абонентів.

Великоднє перемирʼя завершилось ударом по нашій енергетиці. Протягом тижня були обстріли. Нашим захисникам вдалося збити 52 ворожі дрони, — зазначив Чаус.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували один із об'єктів інфраструктури у Кіровоградській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, але ніхто не постраждав. Загоряння вже ліквідували.