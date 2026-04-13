Країна-агресор Росія вночі 13 квітня атакувала Україну 98 ударними БпЛА.

Ворог запускав дрони типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів із Гвардійського в окупованому Криму, а також з російських Орла, Брянська, Курська, Міллєрово й Приморсько-Ахтарська. Близько 65 із них були «шахедами». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Відбивали наліт БпЛА авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Українська ППО знешкодила 87 ворожих дронів на півночі та сході країни. Ще дев’ять безпілотників влучили на дев’яти локаціях, а уламки впали на одній локації.

У Повітряних силах додали, що у повітряному просторі перебувають кілька російських безпілотників.

Ворожого удару вночі зазнала Кіровоградська область. У ДСНС поінформували, що росіяни атакували один із об'єктів інфраструктури у регіоні. Внаслідок атаки виникла пожежа, але ніхто не постраждав. Загоряння вже ліквідували.

У Комишанах на Херсонщині, як повідомили в ОВА, внаслідок нічної російської атаки 64-річний чоловік та 65-річна жінка дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба.

Нагадаємо, 10 квітня російські безпілотники атакували місто Суми. Один із ворожих БпЛА влучив прямо у житловий будинок у Ковпаківському районі. На місці удару виникла пожежа.