РФ вночі атакувала Україну балістикою та 221 дроном. Фото:

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Росія вночі 11 атакувала Україну ракетами та безпілотниками.

З Бєлгородської області РФ окупанти запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М», а з окупованого Криму та російських Орла, Курська, Брянська й Приморсько-Ахтарська летів 221 ударний БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 195 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на дев’яти. Ще на восьми локаціях впали збиті російські дрони.

Сьогодні вранці окупанти завдали удару по Конотопу в Сумській області. Як повідомив у Telegramміський голова Артем Семеніхін, частина міста залишилася без світла та газопостачання, є пошкодження житлових будинків. Відомо про постраждалу жінку.

А в Запорізькій області, як поінформували в ОВА, внаслідок ударів КАБами постраждали три людини і був пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, армія Росії 10 червня завдала удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю та підприємство. Постраждали 12 осіб. У лікарні у важкому стані перебуває 75-річна жінка.