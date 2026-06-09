Росія вночі атакувала Україну 166 дронами та двома ракетами. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами.

У ніч на 9 червня ворог запустив з Воронезької області РФ дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. З окупованих Донецька та Криму, а також російських Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська й Міллерово летіли 166 ударних дронів типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли знешкодити 146 ворожих БпЛА. Однак дві керовані авіаційні ракети та 17 дронів-камікадзе влучили на 18 локаціях. А уламки впали на восьми локаціях.

Зокрема, ворог вночі майже 20 разів атакував дронами три райони Дніпропетровщини. Як поінформував у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа, у Нікопольському районі пошкоджені інфраструктура, багатоповерхові і приватні будинки, аптека, кафе, господарська споруда, автівки. Постраждали двоє людей.

А на Синельниківщині внаслідок обстрілів горіли приватна оселя і гараж. Також було пошкоджене пожежне авто. У Павлоградського району російські дрони знищили приватний будинок і господарську споруду. Ще одна оселя була понівечена. Там постраждала 63-річна жінка.

Нагадаємо, вночі 9 червня російські окупанти масовано обстріляли Харківську область. Внаслідок атак троє осіб загинули, а 18 зазнали поранень. У Харкові влучання фіксували в Шевченківському та Холодногірському районах. А в Чугуєві пошкоджено житлові та господарські будівлі.