Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия удара БпЛА в Харьковской области, фото: ГСЧС
Росіяни завдали удару БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.
Про це сьогодні, 13 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- одна людина загинула, ще троє постраждали;
- пошкоджені чотири приватні будинки та три господарчі споруди;
- загорілися будинок та легковий автомобіль.
На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади, — додали у відомстві.
Крім того, рашисти сьогодні завдали удару безпілотниками по території цивільного підприємства в місті Дергачі, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
Внаслідок атаки:
- постраждали п’ятеро працівників підприємства віком 45, 48, 59, 61 та 62 роки. Усіх із пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні;
- пошкоджено автомобілі.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.