Наслідки удару БпЛА на Харківщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили БпЛА по селищу на Харківщині — загинула людина (ФОТО)

13 кві 2026, 17:02
Росіяни завдали удару БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Про це сьогодні, 13 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • одна людина загинула, ще троє постраждали;
  • пошкоджені чотири приватні будинки та три господарчі споруди;
  • загорілися будинок та легковий автомобіль.

На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади, — додали у відомстві.

Крім того, рашисти сьогодні завдали удару безпілотниками по території цивільного підприємства в місті Дергачі, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Внаслідок атаки:

  • постраждали п’ятеро працівників підприємства віком 45, 48, 59, 61 та 62 роки. Усіх із пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні;
  • пошкоджено автомобілі.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Наслідки удару БпЛА на Харківщині, фото: поліція Харківщини

Джерело: Ракурс


