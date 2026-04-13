Наслідки удару БпЛА на Харківщині, фото: ДСНС

Росіяни завдали удару БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Про це сьогодні, 13 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

одна людина загинула, ще троє постраждали;

пошкоджені чотири приватні будинки та три господарчі споруди;

загорілися будинок та легковий автомобіль.

На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади, — додали у відомстві.

Крім того, рашисти сьогодні завдали удару безпілотниками по території цивільного підприємства в місті Дергачі, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Внаслідок атаки:

постраждали п’ятеро працівників підприємства віком 45, 48, 59, 61 та 62 роки. Усіх із пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні;

пошкоджено автомобілі.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.