Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара русского дрона в Херсоне, фото: ГСЧС

Российский дрон ударил по автомобилю в Херсоне, есть пострадавшие (ФОТО)

13 апр 2026, 20:27
У Херсоні загалом п’ятеро людей постраждали внаслідок атаки російського БпЛА по легковій автівці в Корабельному районі міста.

Про це сьогодні, 13 квітня, повідомили служби ДСНС та Херсонської МВА.

Скидання вибухівки з дрона сталося близько 16.45. Внаслідок влучання спалахнула пожежа. Рятувальники, працюючи під загрозою повторних ворожих ударів, ліквідували займання автомобіля.

Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих внаслідок цієї російської атаки:

  • жінки віком 76, 47 та 84 років наразі доправлені до лікарні. У них — контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, уламкові поранення. Наразі медики їх дообстежують;
  • 42-річний херсонець дістав схожі ушкодження. Йому медики надали допомогу на місці.

Усі потерпілі були в момент атаки ворожого безпілотника на вулиці.

Згодом також було ушпиталено 47-річного чоловіка — у нього вибухова травма й уламкове поранення.

Наслідки удару російського дрона у Херсоні, фото: ДСНС

Наслідки удару російського дрона у Херсоні, фото: Херсонська МВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

