Дроны РФ атаковали объекты морской инфраструктуры в Одесской области.

Російські безпілотники атакували об'єкти морської інфраструктури в Одеській області.

В Ізмаїлі вночі 14 квітня було зафіксовано кілька влучань по території порту. Там пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Пошкоджене й портове обладнання. Минулося без постраждалих. Про це Одеська обласна військова адміністрація та Міністерство розвитку громад та територій України повідомили у Facebook.

Однак, попри ці обстріли, робота об'єкта критичної інфраструктури залишається стабільною. На місцях вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також унаслідок влучань була зруйнована будівля СТО. Там виникла пожежа, знищено два пасажирські автобуси й сім легкових автомобілів.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок обстрілу також були пошкоджені шість приватних житлових будинків й автомобіль «швидкої». Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, але рятувальники ліквідували всі пожежі.

Нагадаємо, російський ударний безпілотник влучив у балкон багатоповерхівки. Внаслідок цього постраждала 44-річна жінка. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес.