Последствия российского ракетного удара по Днепру, фото: ГСЧС

В Днепре в результате российского ракетного удара погибли пять человек (ФОТО, ВИДЕО)

14 апр 2026, 15:54
Російські загарбники сьогодні, 14 квітня, завдали ракетного удару по Дніпру.

Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури. Виникла пожежа, яку вже ліквідували. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Дніпропетровської ОВА.

Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих та 25 поранених, з яких 21 госпіталізували (10 — у важкому стані). У постраждалих — мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.

Згодом в ОВА повідомили, що в лікарні помер поранений 40-річний чоловік. Таким чином, російський удар забрав життя п’ятьох людей.

Прес-служба поліції Дніпра повідомляє, що ворожого удару по місту було завдано близько 11.30.

