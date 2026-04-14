Наслідки російського ракетного удару по Дніпру, фото: ДСНС

У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару загинули п’ятеро людей (ФОТО, ВІДЕО)

14 кві 2026, 15:54
Російські загарбники сьогодні, 14 квітня, завдали ракетного удару по Дніпру.

Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури. Виникла пожежа, яку вже ліквідували. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Дніпропетровської ОВА.

Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих та 25 поранених, з яких 21 госпіталізували (10 — у важкому стані). У постраждалих — мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.

Згодом в ОВА повідомили, що в лікарні помер поранений 40-річний чоловік. Таким чином, російський удар забрав життя п’ятьох людей.

Прес-служба поліції Дніпра повідомляє, що ворожого удару по місту було завдано близько 11.30.

