Наслідки російського ракетного удару по Дніпру, фото: ДСНС
Російські загарбники сьогодні, 14 квітня, завдали ракетного удару по Дніпру.
Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури. Виникла пожежа, яку вже ліквідували. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Дніпропетровської ОВА.
Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих та 25 поранених, з яких 21 госпіталізували (10 — у важкому стані). У постраждалих — мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.
Згодом в ОВА повідомили, що в лікарні помер поранений 40-річний чоловік. Таким чином, російський удар забрав життя п’ятьох людей.
Прес-служба поліції Дніпра повідомляє, що ворожого удару по місту було завдано близько 11.30.