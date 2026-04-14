Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру, 15 осіб дістали поранення.

https://racurs.ua/ua/n213211-rosiyany-raketou-atakuvaly-dnipro-poraneni-15-osib.html

Ракурс

Армія Російської Федерації 14 квітня завдала ракетного удару по Дніпру.

На місці атаки виникла пожежа. Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють усі служби. Постраждали 15 осіб, всі вони госпіталізовані. Дев’ятеро людей перебувають у важкому стані, а решта — у стані середньої тяжкості. Про це керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Також росіяни дронами атакували Кривий Ріг. У місті було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що триває аварійно-рятувальна операція та гасіння пожеж. Попередньо, жертв немає.

Нагадаємо, 14 квітня російські війська скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі, яка вважається одним із найбільших водосховищ у Харківській області