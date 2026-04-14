В Днепре объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара

Последствия российского ракетного удара по Днепру, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n213220-v-dnepre-obyavlen-den-traura-po-pogibshim-v-rezultate-raketnogo-udara.html

Ракурс

У Дніпрі 15 квітня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ по місту, завданої сьогодні, 14 квітня, вранці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов

За загиблими внаслідок ранкової атаки рф по Дніпру у місті завтра оголошено жалобу. осія вбила пʼятьох людей. Співчуття родинам, що втратили близьких. Міські лікарні також продовжують боротися за життя постраждалих, — зазначив він.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про п’ятьох загиблих та 27 пораненого.

22 поранених внаслідок залишаються у лікарнях:

12 — у важкому стані;

решта в стані середньої тяжкості.

У постраждалих поранення черевної порожнини, грудної клітини та кінцівок. Люди пережили сильний стрес. З деякими вже працює психолог, — зазначив він.

Пʼятеро постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.