Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Днепру, фото: ГСЧС

В Днепре объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара

14 апр 2026, 19:59
У Дніпрі 15 квітня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ по місту, завданої сьогодні, 14 квітня, вранці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов

За загиблими внаслідок ранкової атаки рф по Дніпру у місті завтра оголошено жалобу. осія вбила пʼятьох людей. Співчуття родинам, що втратили близьких. Міські лікарні також продовжують боротися за життя постраждалих, — зазначив він.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про п’ятьох загиблих та 27 пораненого.

22 поранених внаслідок залишаються у лікарнях:

  • 12 — у важкому стані;
  • решта в стані середньої тяжкості.

У постраждалих поранення черевної порожнини, грудної клітини та кінцівок. Люди пережили сильний стрес. З деякими вже працює психолог, — зазначив він.

Пʼятеро постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров