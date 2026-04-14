В Черкассах в результате атаки российских беспилотников погиб восьмилетний мальчик

Российские БПЛА атаковали Черкассы, фото: Черкасская ОГА
Російські ударні БпЛА сьогодні, 14 квітня, ввечері атакували Черкащину.
Сили знешкодили дев’ять цілей, проте є трагічні наслідки в обласному центрі — від отриманих травм загинув восьмирічний хлопчик. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Ще дев’ять людей доправлено до лікарні, серед них — дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події, — розповів він. — Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки.