У Черкасах через атаку російських безпілотників загинув восьмирічний хлопчик

Російські БпЛА атакували Черкаси, фото: Черкаська ОВА
Російські ударні БпЛА сьогодні, 14 квітня, ввечері атакували Черкащину.
Сили знешкодили дев’ять цілей, проте є трагічні наслідки в обласному центрі — від отриманих травм загинув восьмирічний хлопчик. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Ще дев’ять людей доправлено до лікарні, серед них — дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події, — розповів він. — Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки.