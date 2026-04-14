У Черкасах через атаку російських безпілотників загинув восьмирічний хлопчик

Російські БпЛА атакували Черкаси, фото: Черкаська ОВА

Російські ударні БпЛА сьогодні, 14 квітня, ввечері атакували Черкащину.

Сили знешкодили дев’ять цілей, проте є трагічні наслідки в обласному центрі — від отриманих травм загинув восьмирічний хлопчик. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.