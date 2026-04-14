Російські БпЛА атакували Черкаси, фото: Черкаська ОВА

У Черкасах через атаку російських безпілотників загинув восьмирічний хлопчик

14 кві 2026, 20:42
Російські ударні БпЛА сьогодні, 14 квітня, ввечері атакували Черкащину.

Сили знешкодили дев’ять цілей, проте є трагічні наслідки в обласному центрі — від отриманих травм загинув восьмирічний хлопчик. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ще дев’ять людей доправлено до лікарні, серед них — дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події, — розповів він. — Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки.

Російські БпЛА атакували Черкаси, фото: Черкаська ОВА

Російські БпЛА атакували Черкаси, фото: поліція Черкащини

Джерело: Ракурс


