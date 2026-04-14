Российские войска нанесли удар по Запорожскому району, фото: «Громадське радіо»

Російські загарбники завдали удару по Запорізькому району — пошкоджено спеціалізовану техніку, яка виконувала ремонт мереж водопостачання.

Про це сьогодні, 14 квітня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку наразі вже ліквідовано. На щастя, люди не постраждали, — розповів він.

Нагадаємо, сьогодні ввечері рашисти атакували безпілотниками Черкащину. В обласному центрі від отриманих трав загинула дитина.