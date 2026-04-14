Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спасённая птица, фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

На побережье Черного моря обнаружили загрязнение со специфическим запахом (ФОТО, ВИДЕО)

14 апр 2026, 21:57
На узбережжі Чорного моря зафіксовано забруднення.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

14 квітня 2026 року інспектори ПЕК № 1 відреагували на звернення мешканки щодо забруднення узбережжя Чорного моря в межах Чорноморської міської громади. Виїзд на місце відбувся одразу після отримання інформації, — вказано в повідомленні.

Під час обстеження берегової лінії зафіксовано:

  • стійкі плями сірого кольору невідомого походження зі специфічним запахом, характерним для соняшникової олії;
  • забруднення простягається вздовж узбережжя приблизно на 350 м;
  • у прибережній акваторії виявлено тонку сіру плівку, що свідчить про поширення речовини у воді.

На місці також виявлено постраждалого птаха — пірникозу малу, забруднену цією речовиною. Інспектори вилучили птаха та передали його фахівцям Одеського зоопарку для надання допомоги, — розповіли в екологічній інспекції.

Для встановлення характеру забруднення відібрано проби морської води. Зразки передані до лабораторії інспекції, результати досліджень очікуються.

Дякуємо громадянам за пильність та активну позицію, — наголосили в екологічній інспекції.

Врятований птах, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости партнеров