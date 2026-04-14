Врятований птах, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На узбережжі Чорного моря зафіксовано забруднення.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

14 квітня 2026 року інспектори ПЕК № 1 відреагували на звернення мешканки щодо забруднення узбережжя Чорного моря в межах Чорноморської міської громади. Виїзд на місце відбувся одразу після отримання інформації, — вказано в повідомленні.

Під час обстеження берегової лінії зафіксовано:

стійкі плями сірого кольору невідомого походження зі специфічним запахом, характерним для соняшникової олії;

забруднення простягається вздовж узбережжя приблизно на 350 м;

у прибережній акваторії виявлено тонку сіру плівку, що свідчить про поширення речовини у воді.

На місці також виявлено постраждалого птаха — пірникозу малу, забруднену цією речовиною. Інспектори вилучили птаха та передали його фахівцям Одеського зоопарку для надання допомоги, — розповіли в екологічній інспекції.

Для встановлення характеру забруднення відібрано проби морської води. Зразки передані до лабораторії інспекції, результати досліджень очікуються.