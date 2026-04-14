Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Врятований птах, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На узбережжі Чорного моря виявили забруднення зі специфічним запахом (ФОТО, ВІДЕО)

14 кві 2026, 21:57
На узбережжі Чорного моря зафіксовано забруднення.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

14 квітня 2026 року інспектори ПЕК № 1 відреагували на звернення мешканки щодо забруднення узбережжя Чорного моря в межах Чорноморської міської громади. Виїзд на місце відбувся одразу після отримання інформації, — вказано в повідомленні.

Під час обстеження берегової лінії зафіксовано:

  • стійкі плями сірого кольору невідомого походження зі специфічним запахом, характерним для соняшникової олії;
  • забруднення простягається вздовж узбережжя приблизно на 350 м;
  • у прибережній акваторії виявлено тонку сіру плівку, що свідчить про поширення речовини у воді.

На місці також виявлено постраждалого птаха — пірникозу малу, забруднену цією речовиною. Інспектори вилучили птаха та передали його фахівцям Одеського зоопарку для надання допомоги, — розповіли в екологічній інспекції.

Для встановлення характеру забруднення відібрано проби морської води. Зразки передані до лабораторії інспекції, результати досліджень очікуються.

Дякуємо громадянам за пильність та активну позицію, — наголосили в екологічній інспекції.

Врятований птах, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів