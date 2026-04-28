Нафтова пляма з Туапсе рухається у бік резиденції Володимира Путіна.

Масштабне забруднення в Чорному морі виникло внаслідок атаки України на нафтовий термінал у Туапсе.

Нафта або нафтопродукти поширюються у морі вздовж узбережжя у північно-західному напрямку. Нафтова пляма наразі рухається у бік маєтку російського диктатора Володимира Путіна на мисі Ідокопас. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на супутникові знімки.

Зазначається, що спочатку забруднення фіксувалося біля Туапсе, але згодом пляма дійшла до району Новомихайлівського. Зараз плями видно біля Джубги та Архипо-Осипівки. Супутник зафіксував помітні темні смуги на воді.

Від Архипо-Осипівки до мису Ідокопас, де розташований об'єкт президента РФ, близько 30 км.

Нагадаємо, Сили оборони України атакували нафтові об'єкти в Туапсе Краснодарського краю РФ 16 і 20 квітня. Масштабна пожежа тривала кілька днів. У повітря потрапили продукти горіння, жителі Туапсе повідомляли про «нафтовий дощ», згодом нафтопродукти опинилися в морі. Місцева влада 23 квітня вперше визнала екологічну катастрофу через пожежу на НПЗ.

А 28 квітня вночі безпілотники знову підпалили нафтопереробний завод у Туапсе. Від моменту ліквідації масштабної пожежі на морському терміналі після попередніх атак пройшло лише чотири доби.