Последствия российской атаки по Днепру, фото: Борис Филатов

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 квітня, цілеспрямовано атакували два дніпровські виші.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

Пошкоджені навчальні корпуси та студентські гуртожитки Українського державного університету науки і технологій та Політехніки, — розповів Філатов. — Унаслідок атаки та її вибуховою хвилею зачепило також ще близького трьох десятків житлових будинків.

Філатов зазначив, що хоча університети не підпорядковані місцевому самоврядуванню, мерія допоможе зі стабілізацією понівечених будівель.

Також внаслідок атаки потрощено загалом понад 1 тис. вікон.

Жодної військової цілі. Суто домівки дніпрян та обʼєкти, що належать до культурної спадщини і є науковою базою міста, — наголоси Філатов. — Вкрай цинічним є те, що атака відбулася в ніч, коли в Дніпрі оголошено жалобу. Бо лише вчора росія вбила в нас пʼятьох людей.

Прес-служби ДСНС та Дніпропетровської обласної прокуратури повідомляють, що внаслідок атаки російських безпілотників у Дніпрі було пошкоджено адмінбудівлю та багатоповерховий житловий будинок, виникли пожежі в адмінбудівлях на загальній площі 460 кв. м.

Постраждали троє людей:

поранено 29-річну жінку — її госпіталізовано;

у двох людей зафіксовано гостру реакцію на стрес.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу).