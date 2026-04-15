В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации.

Зону обов’язкової та примусової евакуації розширили в Харківській області.

У Куп’янському районі ця зона торкнеться понад 20 населених пунктів Шевченківської та Великобурлуцької громад. Відповідне рішення ухвалили під час засідання обласної Ради оборони за участі глави обласної ради, військових, рятувальників, представників силових структур та очільників РВА. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 15 квітня повідомив у Telegram.

Зазначається, що з 12 населених пунктів Шевченківської громади вивезуть 756 осіб, зокрема 74 дитини. А з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади евакуюють 34 родини, у яких виховується 54 дитини.

Також обласна влада розглянула питання розширення мережі безпечних освітніх середовищ. Альтернативні рішення опрацьовують там, де особливості рельєфу ускладнюють будівництво повноцінних бомбосховищ із функціями протирадіаційного захисту.

Нагадаємо, у лютому в Херсоні розширили територію обов’язкової евакуації сімей з дітьми. До оновленої зони у Дніпровському районі включили територію від вулиці Поповича до 1-ї Східної та від Новозаводської до Перекопської.