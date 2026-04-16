Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Харькову, фото: ГСЧС

В Харькове российский беспилотник попал в офисное здание (ФОТО)

16 апр 2026, 16:36
Російський безпілотник сьогодні, 16 квітня, вдень влучив в офісну будівлю у Київському районі Харкова.

Про це повідомили прес-служба ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару безпілотника загорілася триповерхова будівля — утеплювач на даху та фасадній частині на площі 100 кв. м.

До ліквідації наслідків атаки були залучені рятувальники та сапери ДСНС.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости партнеров