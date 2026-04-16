Последствия российского удара по Харькову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n213269-v-harkove-rossiyskiy-bespilotnik-popal-v-ofisnoe-zdanie-foto.html

Ракурс

Російський безпілотник сьогодні, 16 квітня, вдень влучив в офісну будівлю у Київському районі Харкова.

Про це повідомили прес-служба ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару безпілотника загорілася триповерхова будівля — утеплювач на даху та фасадній частині на площі 100 кв. м.

До ліквідації наслідків атаки були залучені рятувальники та сапери ДСНС.

Інформації про постраждалих наразі немає.