Последствия российского удара по АЗС в Сумской области, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по АЗС в Сумах, погиб человек (ВИДЕО)
У Зарічному районі Сум ворожий безпілотник типу «Ланцет» вдарив по одній із АЗС.
Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.
В результаті влучання:
- одна людина загинула;
- ще одну людину поранено.
Займання, яке виникло внаслідок удару, ліквідовано.
На місці працюють відповідні служби.
До цього рашисти сьогодні атакували БпЛА ще одну АЗС у Сумській громаді. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Внаслідок цього влучання постраждала працівниця АЗС — у неї гостра реакція на стрес.