Последствия российского удара по АЗС в Сумской области, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по АЗС в Сумах, погиб человек (ВИДЕО)

16 апр 2026, 15:36
У Зарічному районі Сум ворожий безпілотник типу «Ланцет» вдарив по одній із АЗС.

Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

В результаті влучання:

  • одна людина загинула;
  • ще одну людину поранено.

Займання, яке виникло внаслідок удару, ліквідовано.

На місці працюють відповідні служби.

До цього рашисти сьогодні атакували БпЛА ще одну АЗС у Сумській громаді. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок цього влучання постраждала працівниця АЗС — у неї гостра реакція на стрес.

