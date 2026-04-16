Наслідки російського удару по АЗС на Сумщині, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по АЗС у Сумах, загинула людина (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n213267-rashysty-vdaryly-po-azs-u-sumah-zagynula-ludyna-video.htmlРакурс
У Зарічному районі Сум ворожий безпілотник типу «Ланцет» вдарив по одній із АЗС.
Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.
В результаті влучання:
- одна людина загинула;
- ще одну людину поранено.
Займання, яке виникло внаслідок удару, ліквідовано.
На місці працюють відповідні служби.
До цього рашисти сьогодні атакували БпЛА ще одну АЗС у Сумській громаді. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Внаслідок цього влучання постраждала працівниця АЗС — у неї гостра реакція на стрес.