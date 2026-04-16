Наслідки російського удару по АЗС на Сумщині, фото: ДСНС

У Зарічному районі Сум ворожий безпілотник типу «Ланцет» вдарив по одній із АЗС.

Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

В результаті влучання:

одна людина загинула;

ще одну людину поранено.

Займання, яке виникло внаслідок удару, ліквідовано.

На місці працюють відповідні служби.

До цього рашисти сьогодні атакували БпЛА ще одну АЗС у Сумській громаді. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок цього влучання постраждала працівниця АЗС — у неї гостра реакція на стрес.