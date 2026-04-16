Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС
Російський безпілотник сьогодні, 16 квітня, вдень влучив в офісну будівлю у Київському районі Харкова.
Про це повідомили прес-служба ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару безпілотника загорілася триповерхова будівля — утеплювач на даху та фасадній частині на площі 100 кв. м.
До ліквідації наслідків атаки були залучені рятувальники та сапери ДСНС.
Інформації про постраждалих наразі немає.