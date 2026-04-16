Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС

У Харкові російський безпілотник влучив в офісу будівлю (ФОТО)

16 кві 2026, 16:36
Російський безпілотник сьогодні, 16 квітня, вдень влучив в офісну будівлю у Київському районі Харкова.

Про це повідомили прес-служба ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару безпілотника загорілася триповерхова будівля — утеплювач на даху та фасадній частині на площі 100 кв. м.

До ліквідації наслідків атаки були залучені рятувальники та сапери ДСНС.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів