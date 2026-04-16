Последствия российских ударов по Запорожью 16 апреля, фото: ГСЧС

Рашисти сьогодні, 16 квітня, близько 17.30 завдали удару керованою авіабомбою по обласному центру Запорізької області.

За попередньою інформацією, загинув чоловік, ще вісьмох людей поранено (двох чоловіків та шістьох жінок). Про це повідомляю прес-служби ДСНС, Запорізької ОВА та Запорізької обласної прокуратури.

Пошкоджені культовий заклад, будівля крамниці та поряд розташовані житлові будинки, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля на площі 10 кв. м.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).