Оккупанты постепенно изолируют ВОТ Луганщины от России — ОВА
Російські загарбники поступово ізолюють так звану «ЛНР» від Росії.
Про це сьогодні, 17 квітня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Так, воронезька область вводить особливий режим в’їзду на окуповану Луганщину та у зворотному напрямку. Перетнути кордон між двома регіонами можна буде лише через пункт пропуску «Бугаївка» у Кантемирівському районі. Потрапити до «лнр» через інші пункти області буде неможливо, — розповів Харченко.
Окупанти пояснюють запровадження таких заходів воронезькою владою тим, що вони спрямовані на «підвищення безпеки в регіоні та захисту від загроз».
Також нагадаю, що з травня 2024 року на адміністративній межі ростовської області з окупованими територіями Донецької та Луганської областей встановили особливу п’яти кілометрову зону, — додав Харченко.