Російські загарбники поступово ізолюються від ТОТ

Російські загарбники поступово ізолюють так звану «ЛНР» від Росії.

Про це сьогодні, 17 квітня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Так, воронезька область вводить особливий режим в’їзду на окуповану Луганщину та у зворотному напрямку. Перетнути кордон між двома регіонами можна буде лише через пункт пропуску «Бугаївка» у Кантемирівському районі. Потрапити до «лнр» через інші пункти області буде неможливо, — розповів Харченко.

Окупанти пояснюють запровадження таких заходів воронезькою владою тим, що вони спрямовані на «підвищення безпеки в регіоні та захисту від загроз».