Уничтожение российского «щахеда», скриншот видео

Частная ПВО впервые сбила реактивный «шахед» — Минобороны (ВИДЕО)

17 апр 2026, 15:06
999

⁨⁨Приватна ППО вперше збила реактивний «шахед» на швидкості понад 400 км/год.

Про це сьогодні, 17 квітня, у своєму Teleram-каналі повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Продовжуємо розвивати проєкт приватної ППО. Група приватної ППО в Харківській області активно збиває шахеди, зокрема зафіксовано перше збиття реактивного дрона, — зазначив міністр. — Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення.

За словами Федорова, Україна для посилення захисту неба системно будує багаторівневу ППО, один із елементів якої є приватні групи, котрі підсилюють захист критичної інфраструктури:

Мета проєкту — швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Міністр зазначив, що зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО, які інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил і працюють як частина загальної архітектури ППО:

Наступний крок — масштабування проєкту та результатів: більше збитих цілей і швидше реагування на загрози.

Источник: Ракурс


