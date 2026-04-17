Россияне ударили дроном по авто на Днепропетровщине. Фото: ОВА

Російська армія завдала нових ударів по Дніпропетровщині.

У п’ятницю, 17 квітня, окупанти атакувалм FPV-дроном Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Внаслідок удару зайнялася автівка й повністю згоріла. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Ворожа атака призвела до загибелі 72-річного чоловіка. Ще один чоловік та жінка постраждали. Поранені лікуватимуться амбулаторно.

Очільник області поінформував, що щодня Нікопольщина перебуває під ворожими атаками. Росіяни «полюють» на цивільних, намагаючись посіяти паніку. Місцеві жителі стали ще обачнішими та більше дбають про безпеку.

Ми робимо додаткові кроки, щоб посилити захист. Над цим працюємо спільно з військовими, правоохоронцями, місцевою владою, — наголосив Ганжа.

В ОВА також додали, що підрозділи повітряного командування «Схід» знищили 15 ворожих БпЛА, які від ранку росіяни спрямували на Дніпропетровську область.

Нагадаємо, вранці 17 квітня російські загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі та житлових будинках на Житомирщині. Унаслідок атаки загорілися будинок та господарча споруда. Рятувальники пожежу ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих.