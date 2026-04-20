Рашисты 20 апреля атаковали Харьков беспилотниками, фото: Нацполиция
Російські загарбники сьогодні, 20 квітня, близько 18.15 вдарили безпілотником по Харкову. Влучання відбулося на території Основ’янського району.
Постраждали люди, серед них неповнолітня. Про це повідомляють прес-служби Нацполіції та Харківської обласної прокуратури.
Через збройну атаку рашистів постраждали семеро цивільних людей:
- 48-річного чоловіка, жінок 50 і 43 років, а також 17-річну дівчину (у неї гостра реакція на стрес) доставили до лікарні;
- іншим постраждалим надали допомогу на місці.
Також пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна.
На місці події виявлено уламки БпЛА «Герань-2».
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).