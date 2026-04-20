Рашисти 20 квітня атакували Харків безпілотниками, фото: Нацполіція

Наслідки атаки безпілотників у Харкові показала поліція (ФОТО)

20 кві 2026, 22:49
999

Російські загарбники сьогодні, 20 квітня, близько 18.15 вдарили безпілотником по Харкову. Влучання відбулося на території Основ’янського району.

Постраждали люди, серед них неповнолітня. Про це повідомляють прес-служби Нацполіції та Харківської обласної прокуратури.

Через збройну атаку рашистів постраждали семеро цивільних людей:

  • 48-річного чоловіка, жінок 50 і 43 років, а також 17-річну дівчину (у неї гостра реакція на стрес) доставили до лікарні;
  • іншим постраждалим надали допомогу на місці.

Також пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна.

На місці події виявлено уламки БпЛА «Герань-2».

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


