Рашисты за сутки потеряли более тысячи человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 320 тис. 310 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 40 осіб. Про це сьогодні, 21 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 884 танки;

24 тис. 429 бойових броньованих машин;

40 тис. 478 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 749 одиниць РСЗВ;

1 тис. 350 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

350 гелікоптерів;

250 тис. 463 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 549 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

90 тис. 763 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 132 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 78 авіаударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 8 тис. 953 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 232 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 101 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області;

Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Зелене, Зарічне, Малокатеринівка, Оріхів Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки противника та три артилерійські засоби.