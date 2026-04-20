Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Российского «франкенштейна» сожгли украинские беспилотники на Гуляйпольском направлении (ВИДЕО)

20 апр 2026, 19:05
На Гуляйпільському напрямку українські військові за допомогою дронів знищили «модернізований» російський танк Т-55.

Відповідне відео сьогодні, 20 квітня, опубліковане у Telegram-каналі 225-го ОШП.

Це ж скільки окупанто-годин було витрачено, щоб зробити ОЦЕ з банального хрущовського Т-55… та його менш радикально «апнутого» побратима, що стояв поруч, — вказано в описі відео.

Зазначається, що шлях для FPV-дронів проклав HIMARS.

Відстежили маршрути техніки, виявили місце накопичення, високоточно знесли дах, поглумились над дідами, перш ніж ті встигли відстрілятись по нашій піхоті, — додали у 225-му ОШП.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров