На Гуляйпільському напрямку українські військові за допомогою дронів знищили «модернізований» російський танк Т-55.

Відповідне відео сьогодні, 20 квітня, опубліковане у Telegram-каналі 225-го ОШП.

Це ж скільки окупанто-годин було витрачено, щоб зробити ОЦЕ з банального хрущовського Т-55… та його менш радикально «апнутого» побратима, що стояв поруч, — вказано в описі відео.