Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Российского «франкенштейна» сожгли украинские беспилотники на Гуляйпольском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n213329-rossiyskogo-frankenshteyna-sojgli-ukrainskie-bespilotniki-na-gulyaypolskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Гуляйпільському напрямку українські військові за допомогою дронів знищили «модернізований» російський танк Т-55.
Відповідне відео сьогодні, 20 квітня, опубліковане у Telegram-каналі 225-го ОШП.
Це ж скільки окупанто-годин було витрачено, щоб зробити ОЦЕ з банального хрущовського Т-55… та його менш радикально «апнутого» побратима, що стояв поруч, — вказано в описі відео.
Зазначається, що шлях для FPV-дронів проклав HIMARS.
Відстежили маршрути техніки, виявили місце накопичення, високоточно знесли дах, поглумились над дідами, перш ніж ті встигли відстрілятись по нашій піхоті, — додали у 225-му ОШП.