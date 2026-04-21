Последствия российских обстрелов Сум, фото: Сумская областная прокуратура

Рашисты ночью массированно атаковали Сумы — 15 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

21 апр 2026, 08:55
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 квітня, завдали масованого удару по обласному центру Сумської області, застосувавши, за попередніми даними, 10 безпілотників. Відразу декілька ударів прийшлося по спальному району.

Про це повідомляють прес-служби Сумської ОВА, прокуратури та поліції Сумщини.

Російські безпілотники поцілили в житловий сектор. Пошкоджені багатоповерхівки, виникли займання транспортних засобів. Ще один БпЛА влучив на територію лікувального закладу.

Відомо вже про 15 постраждалих:

  1. більшість з них — люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога;
  2. серед поранених троє дітей — дівчата віком 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Сум, фото: Сумська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров