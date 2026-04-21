СБУ задержала сотрудников районного ТЦК Одессы

Представители СБУ задержали военнослужащих одного из ТЦК Одессы, фото:«Суспільне Одеса»

В Одесі сьогодні, 21 квітня, вдень зі стріляниною відбулося затримання співробітників ТЦК на Балківській вулиці міста.

Про це повідомляє «Суспільне Одеса» з посилання на джерела в СБУ.

Зазначається, що було затримано вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничого. За інформацією джерел видання, ці співробітники вимагали 50 тис. дол. США.

Загиблих та поранених немає.

На Фейсбук-сторінці Одеського обласного ТЦК та СП повідомляється, що «станом на зараз підтверджено факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеса представниками правоохоронних органів» і що керівництвом «забезпечується повна взаємодія з уповноваженими правоохоронцями для з’ясування всіх деталей».

Закликаємо громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації. Додаткові роз’яснення будуть надані після отримання та уточнення офіційних даних, — додали в ТЦК.

Також реакція на цей інцидент з’явилася на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що:

розпочато службове розслідування;

рішенням головнокомандувача ЗСУ начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також начальника Пересипського районного територіального ТЦК усунено від виконання службових обов’язків;

начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ доручено провести службове розслідування за цим фактом.

Будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку. Правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні відповідних перевірок та розслідувань, — наголосили у Сухопутних військах.

У соцмережах раніше сьогодні з’явилися відео, на яких зафіксовано затримання представників ТЦК. Зокрема, один з таких відеозаписів поширив у своєму Telegram-каналі народний депутат із Одещини Олексій Гончаренко.