Читайте также
Рашисты продолжают атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины, фото: Министерство развития общин и территорий Украины
Российские атаки повредили тепловозы в Коростене и Кривом Роге, погиб человек — Минобщин (ФОТО)
На станції Коростень у Житомирській області сьогодні, 23 квітня, ворожий дрон атакував тепловоз.
Залізничники перебували в укритті, проте загинула цивільна жінка, яка проходила поруч. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.
Цього ж ранку у Кривому Розі внаслідок влучання БПЛА пошкоджено тепловоз. У цьому випадку ніхто не постраждав.
росія продовжує прицільно атакувати рухомий склад залізниці. Закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися алгоритмів евакуації та негайно прямувати в укриття — це рятує життя, — наголошують у міністерстві.