Рашисты продолжают атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины, фото: Министерство развития общин и территорий Украины

На станції Коростень у Житомирській області сьогодні, 23 квітня, ворожий дрон атакував тепловоз.

Залізничники перебували в укритті, проте загинула цивільна жінка, яка проходила поруч. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України﻿.

Цього ж ранку у Кривому Розі внаслідок влучання БПЛА пошкоджено тепловоз. У цьому випадку ніхто не постраждав.