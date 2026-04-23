Рашисти продовжують атакували залізничну інфраструктуру України, фото: Міністерство розвитку громад та територій України﻿

Російські атаки пошкодили тепловози у Коростені та Кривому Розі, загинула людина — Мінгромад (ФОТО)

23 кві 2026, 11:26
На станції Коростень у Житомирській області сьогодні, 23 квітня, ворожий дрон атакував тепловоз.

Залізничники перебували в укритті, проте загинула цивільна жінка, яка проходила поруч. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України﻿.

Цього ж ранку у Кривому Розі внаслідок влучання БПЛА пошкоджено тепловоз. У цьому випадку ніхто не постраждав.

росія продовжує прицільно атакувати рухомий склад залізниці. Закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися алгоритмів евакуації та негайно прямувати в укриття — це рятує життя, — наголошують у міністерстві.

Джерело: Ракурс


