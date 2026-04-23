Рашисти продовжують атакували залізничну інфраструктуру України, фото: Міністерство розвитку громад та територій України﻿

На станції Коростень у Житомирській області сьогодні, 23 квітня, ворожий дрон атакував тепловоз.

Залізничники перебували в укритті, проте загинула цивільна жінка, яка проходила поруч. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України﻿.

Цього ж ранку у Кривому Розі внаслідок влучання БПЛА пошкоджено тепловоз. У цьому випадку ніхто не постраждав.