Новости
  Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Община Киева передала военным очередную партию дронов, фото: Виталий Кличко

Киев передал военным почти 2 тыс. дронов (ФОТО)

24 апр 2026, 20:33
Мер Києва Віталій Кличко передав військовим чергову партію дронів від громади столиці.

Про це Кличко сьогодні, 24 квітня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

До бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади відправили ще 1960 БпЛА різних типів. Зокрема, 1500 FPV-дронів (з них 1000 на оптоволокні), 200 безпілотників Mavic 3 PRO, 200 Matrice 4 Т, 50 дронів-перехоплювачів та 10 бомберів, — розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що з початку року 5-й штурмовій на необхідне оснащення з міського бюджету спрямували 200 млн грн.

Загалом у 2026-му від громади міста бійцям різних бригад передали уже понад 47 500 БпЛА різних типів та інше обладнання, — додав він. — Київ допомагав і продовжить допомагати всім нашим захисникам.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров