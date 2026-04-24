Громада Києва передала військовим чергову партію дронів

Мер Києва Віталій Кличко передав військовим чергову партію дронів від громади столиці.

Про це Кличко сьогодні, 24 квітня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

До бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади відправили ще 1960 БпЛА різних типів. Зокрема, 1500 FPV-дронів (з них 1000 на оптоволокні), 200 безпілотників Mavic 3 PRO, 200 Matrice 4 Т, 50 дронів-перехоплювачів та 10 бомберів, — розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що з початку року 5-й штурмовій на необхідне оснащення з міського бюджету спрямували 200 млн грн.