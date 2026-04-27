Рашисты за сутки потеряли 810 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 326 тис. 460 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 810 осіб. Про це сьогодні, 27 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 892 танки;
- 24 тис. 467 бойових броньованих машин;
- 40 тис. 737 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 753 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 354 одиниці засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 259 тис. 219 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 579 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 91 тис. 710 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 136 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксоване 241 бойове зіткнення.
Ворог вчора завдав 86 авіаударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6 тис. 847 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 673 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 138 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:
- Новоселівка, Підгаврилівка, Коломійці в Дніпропетровській області;
- Воздвижівка, Самійлівка, Лісне, Новоселівка, Гуляйпільське, Долинка, Криничне, Рівне, Різдвянка, Ясна Поляна, Листівка, Зарічне, Юльївка, Микільське, Оріхів, Преображенка Комишуваха Запорізької області.
За минулу добу авіація Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та два пункти управління БпЛА противника.
