Последствия российских ударов, скриншот видео

Російські загарбники впродовж минуло тижня випустили по Україні близько 1,9 тис. ударних дронів, майже 1,4 тис. керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів.

Про це сьогодні, у понеділок 27 квітня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Це підкреслює, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі. Дякую всім партнерам, хто допомагає, — наголосив він.

За словами Зеленського, система ППО України вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів — понад 90%: