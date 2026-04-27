Наслідки російських ударів, скріншот відео

Скільки ракет і дронів випустили рашисти за тиждень, розповів Зеленський (ВІДЕО)

27 кві 2026, 13:27
Російські загарбники впродовж минуло тижня випустили по Україні близько 1,9 тис. ударних дронів, майже 1,4 тис. керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів.

Про це сьогодні, у понеділок 27 квітня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Це підкреслює, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі. Дякую всім партнерам, хто допомагає, — наголосив він.

За словами Зеленського, система ППО України вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів — понад 90%:

І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики. Кожна додаткова поставка ракет до ППО — це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура.

