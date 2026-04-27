Украинские дроны поразили РЛС «Каста-2Е» в Белгородской области РФ. Фото:

https://racurs.ua/n213474-ukrainskie-drony-porazili-rls-kasta-2e-v-belgorodskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Українські військові уразили РЛС «Каста-2Е» на території країни-агресора.

Екіпажі дронів Сил оборони уразили РЛС «Каста-2Е» в районі населеного пункту Волотово, що в Бєлгородській області РФ. Це за 80 км від державного кордону України. Про це 429-та окрема бригада безпілотних систем «АХІЛЛЕС» 27 квітня повідомила у Facebook.

Зазначається, що РЛС «Каста-2Е» — це російська станція радіолокації, яка здатна виявляти та вести до 200 цілей в радіусі 150 км, зокрема, повітряні цілі на наднизьких висотах. Ця система фактично є «очима» російської протиповітряної оборони. «Каста» може завчасно виявляти літаки, ракети та навіть дрони й слугує системою раннього оповіщення.

Нагадаємо, в березні оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ знищили зенітний ракетний комплекс С-300В російських загарбників у Запорізькій області. Таокж було уражено зенітний ракетний комплекс «Тор» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир».