Рашисты атакуют Киев — в Шевченковском районе обломки БпЛА привели к пожару

Ракурсhttps://racurs.ua/
Обломки российских БПЛА вызвали пожар в Киеве
Рашисты атакуют Киев — в Шевченковском районе обломки БпЛА привели к пожаруhttps://racurs.ua/n213488-rashisty-atakuut-kiev-v-shevchenkovskom-rayone-oblomki-bpla-priveli-k-pojaru.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 квітня, вдень здійснили чергову повітряну атаку по Києву.
Сталися падіння уламків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий, — зазначив Кличко.
Крім того:
- уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу;
- у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.