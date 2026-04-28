Ракурс
Уламки російських БпЛА спричинили пожежу у Києві, фото: Roboflow Universe

Рашисти атакують Київ — у Шевченківському районі уламки БпЛА спричинили пожежу

28 кві 2026, 14:43
Російські загарбники сьогодні, 28 квітня, вдень здійснили чергову повітряну атаку по Києву.

Сталися падіння уламків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий, — зазначив Кличко.

Крім того:

  • уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу;
  • у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Джерело: Ракурс


