Уламки російських БпЛА спричинили пожежу у Києві, фото: Roboflow Universe
Рашисти атакують Київ — у Шевченківському районі уламки БпЛА спричинили пожежу
Російські загарбники сьогодні, 28 квітня, вдень здійснили чергову повітряну атаку по Києву.
Сталися падіння уламків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий, — зазначив Кличко.
Крім того:
- уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу;
- у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.